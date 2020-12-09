Гинцбург прокомментировал отказ Турции от закупки «Спутника V»
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отреагировал на заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа о российской вакцине «Спутника V». Ранее он отметил, что Анкара не планирует закупки российского препарата, так как он якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. В свою очередь, Гинцбург в беседе с РБК рассказал, что может на «основании официальной документации наших органов заявить, что вакцина соответствует».
«Наше лабораторное производство сертифицировано по стандартам Минпромторга, но не по европейским сертификационным органам. У нас нет европейского сертификата, а имеем российский, как и вся наша промышленность — это известно», подчеркнул глава центра имени Гамалеи.
При этом, он сделал акцент на том, что центр Гамалеи никогда не ставил перед собой задачу сертифицировать производство по турецким или европейским стандартам. И это, по словам Гинцбурга, ничего не говорит о качестве вакцины.
Вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи. По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%. Израиль, Венгрия, а также ряд других стран сообщили о заинтересованности российской вакциной, отмечает Ura.ru.
Между тем, роставки вакцины «Спутник V» в российские регионы начнутся после 10 декабря. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По словам главы Минздрава, препарат уже получили в Московской области, Новосибирске, Республике Коми и ряде других регионов. Министр заявил, что около половины субъектов РФ получили «Спутник V» в рамках плановой вакцинации.
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