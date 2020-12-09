Гинцбург прокомментировал отказ Турции от закупки «Спутника V»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отреагировал на заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа о российской вакцине «Спутника V». Ранее он отметил, что Анкара не планирует закупки российского препарата, так как он якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. В свою очередь, Гинцбург в беседе с РБК рассказал, что может на «основании официальной документации наших органов заявить, что вакцина соответствует».

«Наше лабораторное производство сертифицировано по стандартам Минпромторга, но не по европейским сертификационным органам. У нас нет европейского сертификата, а имеем российский, как и вся наша промышленность — это известно», подчеркнул глава центра имени Гамалеи.

При этом, он сделал акцент на том, что центр Гамалеи никогда не ставил перед собой задачу сертифицировать производство по турецким или европейским стандартам. И это, по словам Гинцбурга, ничего не говорит о качестве вакцины.

Турция отказалась от закупки российской вакцины «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи. По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%. Израиль, Венгрия, а также ряд других стран сообщили о заинтересованности российской вакциной, отмечает Ura.ru.

Между тем, роставки вакцины «Спутник V» в российские регионы начнутся после 10 декабря. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, препарат уже получили в Московской области, Новосибирске, Республике Коми и ряде других регионов. Министр заявил, что около половины субъектов РФ получили «Спутник V» в рамках плановой вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости
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