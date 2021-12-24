Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата против «омикрона»

Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется Гинцбург: новый препарат от коронавирусной инфекции, который разрабатывает центр Гамалеи, эффективен против омикрон-штамма Около 90 мигрантов из Африки ютятся на скале маленького островка в Ионическом море Чиновники японского правительства не исключают, что не поедут на Олимпиаду в Пекин Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе попала под амнистию