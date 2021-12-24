Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата против «омикрона»

Препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен против омикрон-штамма. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Гинцбург рассказал об особенностях штамма «омикрон»

«Набор моноклональных антител проверен на "омикроне" и очень хорошо работает», — рассказал ученый.

По словам Гинцбурга, клинические исследования препарата начнут после новогодних праздников. Планируется, что испытания завершатся в течение трех месяцев, отмечает RT.

Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов сообщал, что новое лекарство находится в высокой степени готовности. По итогам экспериментов на животных эксперты определили, что препарат обеспечивает 100-процентную защиту.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛекарстваОмикрон-штаммКоронавирусАлександр Гинцбург
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