Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата против «омикрона»
Препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен против омикрон-штамма. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
«Набор моноклональных антител проверен на "омикроне" и очень хорошо работает», — рассказал ученый.
По словам Гинцбурга, клинические исследования препарата начнут после новогодних праздников. Планируется, что испытания завершатся в течение трех месяцев, отмечает RT.
Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов сообщал, что новое лекарство находится в высокой степени готовности. По итогам экспериментов на животных эксперты определили, что препарат обеспечивает 100-процентную защиту.
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