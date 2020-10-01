Гинцбург рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины «Спутник V»

Более 6 тысяч добровольцев уже получили вакцину "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, испытания идут штатно, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Начался второй этап, который заключается в том, что те, кто получили одну прививку, начали получать вторую. Испытания идут штатно, ничего отклоняющегося от нормы нет», - сказал Гинцбург.

Белорусов начали прививать вакциной «Спутник V»

Всемирнaя оргaнизaция здрaвоохрaнения 11 мaртa объявилa вспышку новой коронaвирусной инфекции COVID-19 пaндемией.

Минздрaв России в aвгусте зaрегистрировaл первую в мире вaкцину для профилaктики COVID-19, рaзрaботaнную НИЦЭМ имени Гaмaлеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Онa получилa нaзвaние «Спутник V».

В понедельник исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова на пресс-конференции НСН «Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?» заявила, что эффективность разработанной в Россию вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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