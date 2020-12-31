Гинцбург рассказал о лечении препаратом от COVID-19 на основе антител

Препарат на основе антител для лечения коронавируса невозможно будет купить в аптеке, он будет использоваться только в стационаре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он добавил, что препарат назначают только пациентам со средней и тяжелой формой течения болезни и подчеркнул, что антитела из препарата должны попадать в кровоток, поэтому лекарство может выпускаться исключительно в форме инъекций.

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Испытания препарата от коронавируса на основе антител на людях планируются осенью, заключил Гинцбург.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛекарстваКоронавирусАлександр Гинцбург
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