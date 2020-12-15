Гинцбург рассказал, когда «Спутник V» проверят на беременных

А накануне Гинцбург заявил, что в гражданский оборот поступило около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Кроме того, он выразил надежду на то, что большинство жителей России пройдут вакцинацию от COVID-19 в 2021 году.

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения», - цитирует Гинцбурга RT.

