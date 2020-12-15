Гинцбург рассказал, когда «Спутник V» проверят на беременных
Испытание вакцины «Спутник V» на беременных начнется после завершения исследования на детях. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. А проверить вакцину на детях, по его словам, можно будет после того, как закончатся испытания на взрослых, подчеркивает РИА Новости.
А накануне Гинцбург заявил, что в гражданский оборот поступило около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V».
Кроме того, он выразил надежду на то, что большинство жителей России пройдут вакцинацию от COVID-19 в 2021 году.
«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения», - цитирует Гинцбурга RT.
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