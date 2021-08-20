Гинцбург рассказал, какие вакцины дают более сильный иммунитет от COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что аденовирусные вакцины дают более сильный иммунитет от COVID-19. В частности, к ним относятся «Спутник V» и AstraZeneca. По его мнению, они более полноценно симулируют процесс инфекцию и способствуют большему разнообразию антител, передает слова Гинцбурга РИА Новости со ссылкой на РФПИ.

Иммунолог рассказал о пациенте, который с февраля переболел COVID-19 шесть раз

Также ученый отметил, что все вышеперечисленное помогает этим вакцинам нейтрализовать даже новые штаммы, включая «дельта».

Ранее иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о последствиях COVID-19 для привитых.

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ФОТО: РИА Новости
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