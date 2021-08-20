Гинцбург рассказал, какие вакцины дают более сильный иммунитет от COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что аденовирусные вакцины дают более сильный иммунитет от COVID-19. В частности, к ним относятся «Спутник V» и AstraZeneca. По его мнению, они более полноценно симулируют процесс инфекцию и способствуют большему разнообразию антител, передает слова Гинцбурга РИА Новости со ссылкой на РФПИ.