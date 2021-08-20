Гинцбург рассказал, какие вакцины дают более сильный иммунитет от COVID-19
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что аденовирусные вакцины дают более сильный иммунитет от COVID-19. В частности, к ним относятся «Спутник V» и AstraZeneca. По его мнению, они более полноценно симулируют процесс инфекцию и способствуют большему разнообразию антител, передает слова Гинцбурга РИА Новости со ссылкой на РФПИ.
Также ученый отметил, что все вышеперечисленное помогает этим вакцинам нейтрализовать даже новые штаммы, включая «дельта».
Ранее иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о последствиях COVID-19 для привитых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru