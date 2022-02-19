Гинцбург объяснил, почему нужно сочетать назальную вакцину и «Спутник V»

«Когда мы в результате большой статистики сможем узнать, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не будет нужен. А если же мы поймем, что она защищает только на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое», — цитирует ученого РИА Новости.

Так Гинцбург ответил на вопрос о необходимости использования «Спутника V» для защиты от тяжелого течения COVID-19 при применении назальной вакцины.

