Гинцбург объяснил, почему нужно сочетать назальную вакцину и «Спутник V»
Назальную вакцину от коронавирусной инфекции, возможно, придется комбинировать с препаратом «Спутник V», если в ходе исследований средство покажет эффективность в 70-80%. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Когда мы в результате большой статистики сможем узнать, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не будет нужен. А если же мы поймем, что она защищает только на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое», — цитирует ученого РИА Новости.
Так Гинцбург ответил на вопрос о необходимости использования «Спутника V» для защиты от тяжелого течения COVID-19 при применении назальной вакцины.
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