Гинцбург назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, пандемия завершится при наличии нужного количества антител у 70-75% населения.
Гинцбург подчеркнул, что необходимо именно достаточное количество антител, а не факт вакцинации. Он добавил, что для достижения этих показателей требуется увеличить темы вакцинации в 3-4 раза.
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