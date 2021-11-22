Гинцбург назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Гинцбург рассказал, почему некоторые врачи выступают против вакцинации от COVID-19

По словам специалиста, пандемия завершится при наличии нужного количества антител у 70-75% населения.

Гинцбург подчеркнул, что необходимо именно достаточное количество антител, а не факт вакцинации. Он добавил, что для достижения этих показателей требуется увеличить темы вакцинации в 3-4 раза.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Гинцбург
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