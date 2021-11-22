Гинцбург назвал сроки окончания пандемии коронавируса

По словам специалиста, пандемия завершится при наличии нужного количества антител у 70-75% населения.

Гинцбург подчеркнул, что необходимо именно достаточное количество антител, а не факт вакцинации. Он добавил, что для достижения этих показателей требуется увеличить темы вакцинации в 3-4 раза.

