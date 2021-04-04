Гинцбург: Препарат «Спутник Лайт» вдвое снизит риск заражения коронавирусом
Вакцинация российским препаратом «Спутник Лайт» позволяет вдвое снижать опасность заболеть COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
«Есть вариант «Лайт», который собой представляет первый компонент вакцины «Спутник V», — пояснил микробиолог.
Даже без второй дозы препарат минимизирует риск заражения инфекцией на 50-60%.
Напомним, 29 марта Минздрав РФ начал регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которой предшествовала вакцинация добровольцев в рамках исследования препарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru