Гинцбург пошутил о росте волос у мужчин после вакцинации

«За 200 лет с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный, начинают расти волосы у мужчин, для меня, как вы понимаете, это очень актуально», — сказал медик.

По словам эксперта, работа по модификации вакцины «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон» займет не более 10 дней. Будут ли от новой вакцины расти волосы у мужчин, Гинцбург не уточнил.

