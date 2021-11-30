Гинцбург пошутил о росте волос у мужчин после вакцинации

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург пошутил, что побочным явлением вакцины от коронавируса российским препаратом «Спутник V» является рост волос у мужчин, сообщает РИА Новости.

Гинцбург: Модификация вакцины под «омикрон» займет не более 10 дней

«За 200 лет с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный, начинают расти волосы у мужчин, для меня, как вы понимаете, это очень актуально», — сказал медик.

По словам эксперта, работа по модификации вакцины «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон» займет не более 10 дней. Будут ли от новой вакцины расти волосы у мужчин, Гинцбург не уточнил.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
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