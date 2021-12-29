Гинцбург пообещал, что назальная вакцина защитит от «омикрона»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности назальной вакцины «Спутник V» в качестве защиты от нового штамма коронавируса «омикрон».

Назальная вакцина «Спутник» должна поступить на рынок в первом квартале 2022 года.

Назальная форма вакцины «Спутник» будет доступна в первом квартале 2022 года

«Безусловно, назальная форма (вакцины – прим. НСН) будет защищать и от "омикрона", потому что инъекционная форма «Спутника V» защищает от "омикрона"», – сказал Гинцбург в эфире «Радио 1».

По его словам, назальная вакцина создаёт защиту на «входных воротах» инфекции - на уровне слизистых и в носоглотке.

В конце ноября президент России Владимир Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.

«Попросили глубоко вдохнуть, пшикнули с одной стороны, с другой... Никаких неприятных ощущений не было», - рассказал Путин.

Позже в Кремле отметили, что у президента высокий уровень антител к коронавирусу после ревакцинации и испытания назальной вакцины, уточнив, что она была в жидком состоянии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургВакцинацияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры