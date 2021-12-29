Гинцбург пообещал, что назальная вакцина защитит от «омикрона»

«Безусловно, назальная форма (вакцины – прим. НСН) будет защищать и от "омикрона", потому что инъекционная форма «Спутника V» защищает от "омикрона"», – сказал Гинцбург в эфире «Радио 1».

По его словам, назальная вакцина создаёт защиту на «входных воротах» инфекции - на уровне слизистых и в носоглотке.

В конце ноября президент России Владимир Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.

«Попросили глубоко вдохнуть, пшикнули с одной стороны, с другой... Никаких неприятных ощущений не было», - рассказал Путин.

Позже в Кремле отметили, что у президента высокий уровень антител к коронавирусу после ревакцинации и испытания назальной вакцины, уточнив, что она была в жидком состоянии.

