Гинцбург пообещал, что назальная вакцина защитит от «омикрона»
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности назальной вакцины «Спутник V» в качестве защиты от нового штамма коронавируса «омикрон».
Назальная вакцина «Спутник» должна поступить на рынок в первом квартале 2022 года.
«Безусловно, назальная форма (вакцины – прим. НСН) будет защищать и от "омикрона", потому что инъекционная форма «Спутника V» защищает от "омикрона"», – сказал Гинцбург в эфире «Радио 1».
По его словам, назальная вакцина создаёт защиту на «входных воротах» инфекции - на уровне слизистых и в носоглотке.
В конце ноября президент России Владимир Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.
«Попросили глубоко вдохнуть, пшикнули с одной стороны, с другой... Никаких неприятных ощущений не было», - рассказал Путин.
Позже в Кремле отметили, что у президента высокий уровень антител к коронавирусу после ревакцинации и испытания назальной вакцины, уточнив, что она была в жидком состоянии.
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