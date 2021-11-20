Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антипрививочников дипломов

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации. Об этом ученый заявил в беседе с РИА Новости.

«Лига защиты врачей» осадила сенатора Башкина за желание увольнять медиков-антиваксеров

Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов медиков, которые отговаривают россиян делать прививку против COVID-19.

Гинцбург поддержал предложение, отметив, что таких врачей следует лишать возможности осуществлять врачебную деятельность, так как они используют служебное положение и «губят людей, то есть убивают».

«Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет», — заявил глава центра Гамалеи.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВрачиАлександр Гинцбург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры