Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антипрививочников дипломов
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации. Об этом ученый заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов медиков, которые отговаривают россиян делать прививку против COVID-19.
Гинцбург поддержал предложение, отметив, что таких врачей следует лишать возможности осуществлять врачебную деятельность, так как они используют служебное положение и «губят людей, то есть убивают».
«Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет», — заявил глава центра Гамалеи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru