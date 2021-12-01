В ЮАР вторые сутки подряд число заражений COVID увеличивается вдвое
1 декабря 202123:16
В ЮАР, где был впервые обнаружен «омикрон»-штамм, число заражений коронавирусом вторые сутки подряд увеличивается в два раза. Об этом сообщает ТАСС.
По данным национального ведомства здравоохранения, за прошедшие 24 часа в стране зафиксирован 8561 случай, сутками ранее - 4373 случая. В понедельник этот показатель был на уровне 2 тысяч.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru