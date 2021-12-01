В ЮАР вторые сутки подряд число заражений COVID увеличивается вдвое

В ЮАР, где был впервые обнаружен «омикрон»-штамм, число заражений коронавирусом вторые сутки подряд увеличивается в два раза. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным национального ведомства здравоохранения, за прошедшие 24 часа в стране зафиксирован 8561 случай, сутками ранее - 4373 случая. В понедельник этот показатель был на уровне 2 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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