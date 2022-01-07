Гинцбург порекомендовал избегать физнагрузок подросткам после вакцинации
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал подросткам избегать тяжелых физических нагрузок после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Спокойный режим, по словам ученого, стоит соблюдать в первые пару дней. Гинцбург отметил, что нужно больше отдыхать.
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для подростков 24 ноября. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в пресс-центре НСН, что вакцина для подростков по своей сути отличается от «Спутник V» только дозировкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru