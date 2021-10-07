Гинцбург назвал сроки начала испытаний единой вакцины от гриппа и COVID-19

Клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции начнутся в конце 2022 года. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями».

По словам ученого, основой технологической платформы препарата станет гибридная вакцина против ротавирусов, отмечает РИА ФАН. Параллельно специалисты продолжают разработку препарата против различных вариантов коронавируса.

«Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса», — подчеркнул Гинцбург.

Необходимость создания единой прививки от гриппа и COVID-19 объяснили более тяжелым течением сезонного гриппа и повышением летальности в случае одновременного инфицирования двумя заболеваниями, пишет Газета.ру.

