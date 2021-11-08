Иммунолог: симптомы дельта-штамма стали похожи на начало простуды
Симптомы дельта-штамма коронавируса становятся всё более похожи на признаки наступления простуды. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Болибок объяснил, что в случае заболевания дельта-штаммом крайне редко встречается потеря обоняния, поэтому заразившемуся сложно определить, чем именно он болен. Важно оставаться дома и вызвать врача, подчеркнул иммунолог.
Врач также отметил, что коронавирус вызывает проблемы с желудком. «Поскольку сам по себе дельта-штамм воздействует на слизистые оболочки, то идет поражение не только дыхательных путей, но и желудочно-кишечного тракта», — отметил Болибок в беседе с «Радио 1».
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