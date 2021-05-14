Гинцбург: Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в 2022 году

Он отметил, что вакцины от коронавируса совершенствуются сразу в нескольких направления. Создание назальной формы препарата — одно из них. Гинцбург добавил, что сейчас ведутся доклинические исследования, пишет RT.

Ранее директор Центра им. Гамалеи заявил, что назальную вакцину планируют вводить два раза, но не исключают и однократное использование. По словам Гинцбурга, такая форма препарата позволит избежать множества побочных эффектов.

