Гинцбург: Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в 2022 году
Назальная вакцина от ковида пройдет клинические испытания в конце 2021 – начале 2022 года, а зарегистрировать препарат могут в 2022 году, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что вакцины от коронавируса совершенствуются сразу в нескольких направления. Создание назальной формы препарата — одно из них. Гинцбург добавил, что сейчас ведутся доклинические исследования, пишет RT.
Ранее директор Центра им. Гамалеи заявил, что назальную вакцину планируют вводить два раза, но не исключают и однократное использование. По словам Гинцбурга, такая форма препарата позволит избежать множества побочных эффектов.
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