В Чехии вакцина «Спутник V» оказалась одной из самых популярных

Каждый седьмой житель Чехии хотел бы вакцинироваться от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», если бы была возможность выбора вакцины, следует из опроса агентств CVVM и Median.

Вакцина «Спутник V» показала в Сан-Марино близкую к 100% эффективность

Наибольшую популярность среди тех, кто желает привиться, имеет препарат Pfizer/BioNTech, которым готовы поставить укол 58% респондентов. Вакцина Johnson&Johnson на втором месте (17%). «Спутник V» замыкает тройку (14%). Далее идут Moderna, AstraZeneca и Sinopharm.

Процесс признания российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) идет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Генсек отметил, что ООН приветствует признание ВОЗ российского препарата.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаЧехия
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