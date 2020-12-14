Гинцбург надеется, что большинство россиян привьются от коронавируса в 2021 году
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург выразил надежду на то, что большинство жителей России пройдут вакцинацию от COVID-19 в 2021 году.
«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения», - подчеркнул Гинцбург.
А ранее в центре имени Гамалеи и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования вакцины «Спутник V» эффективность препарата составила 91,4%. При этом, эффективность против тяжелых случаев коронавирусной инфекции составила 100%.
Между тем, в Подмосковье в этот понедельник, 14 декабря, открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщает телеканал 360.
Известно, что сделать прививку можно будет в 92 кабинетах, которые уже готовы к работе. Перед вакцинацией желательно сдать ПЦР и кровь на наличие антител к COVID-19. От употребления спиртных напитков следует воздержаться в день прививки и в течение трёх дней после нее. Также сообщается, что перед прививкой пациента осмотрит терапевт. Вакцина доступна всем, но в приоритете находятся представители групп риска — медики и учителя.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- В Одинцове загорелся склад с макулатурой
- Трамп сообщил о первой прививке от COVID-19, сделанной в США
- В Чувашии задержали членов похитившей более 20 млн рублей хакерской группировки
- Двух россиян приговорили к тюремному заключению за драку на Евро-2016 во Франции
- В гражданский оборот поступило около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru