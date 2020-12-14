Гинцбург надеется, что большинство россиян привьются от коронавируса в 2021 году

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург выразил надежду на то, что большинство жителей России пройдут вакцинацию от COVID-19 в 2021 году.

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения», - подчеркнул Гинцбург.

А ранее в центре имени Гамалеи и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования вакцины «Спутник V» эффективность препарата составила 91,4%. При этом, эффективность против тяжелых случаев коронавирусной инфекции составила 100%.