Гинцбург надеется, что большинство россиян привьются от коронавируса в 2021 году

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург выразил надежду на то, что большинство жителей России пройдут вакцинацию от COVID-19 в 2021 году.

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения», - подчеркнул Гинцбург.

А ранее в центре имени Гамалеи и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования вакцины «Спутник V» эффективность препарата составила 91,4%. При этом, эффективность против тяжелых случаев коронавирусной инфекции составила 100%.

Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска открылась в Москве

Между тем, в Подмосковье в этот понедельник, 14 декабря, открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщает телеканал 360.

Известно, что сделать прививку можно будет в 92 кабинетах, которые уже готовы к работе. Перед вакцинацией желательно сдать ПЦР и кровь на наличие антител к COVID-19. От употребления спиртных напитков следует воздержаться в день прививки и в течение трёх дней после нее. Также сообщается, что перед прививкой пациента осмотрит терапевт. Вакцина доступна всем, но в приоритете находятся представители групп риска — медики и учителя.


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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияАлександр Гинцбург
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