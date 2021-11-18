Гинцбург: Купившие COVID-сертификаты - рассадник новых штаммов
Купившие сертификат о вакцинации от коронавируса могут стать источниками формирования новых штаммов инфекции. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», — рассказал ученый в беседе с ТАСС.
Гинцбург добавил, что приобретающие поддельные сертификаты и тратят деньги, и подвергают себя смертельной опасности. Ученый отметил, что «не понимает» этих людей: в России вакцинация полностью бесплатна, и в стране созданы тысячи прививочных пунктов, пишет РИА ФАН.
Ранее глава центра Гамалеи заявлял о необходимости бороться с ресурсами, продающими фейковые сертификаты вакцинации, напоминает «Свободная пресса». По словам Гинцбурга, сайты можно блокировать, а их создателей подвергать административной или уголовной ответственности.
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