На Украине открылся пункт вакцинации для людей с поддельными сертификатами
В Ужгороде на Украине открыли пункт анонимной вакцинации от коронавируса для граждан с поддельными сертификатами о наличии прививки, сообщают «Известия».
Поставить уколл анонимно смогут граждане, которые внесены в базу вакцинированных, но по факту прививку не сделали, а приобрели поддельные электронные сертификаты об иммунизации.
В кабинете есть все вакцины, одобренные украинским Минздравом. Прививки можно будет сделать круглосуточно и без записи.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский пообещал выплатить всем гражданам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, по 1 тыс. гривен (около $38).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- На Украине открылся пункт вакцинации для людей с поддельными сертификатами
- Лондон не желает, чтобы обломки F-35 выловила Россия
- «Всё в порядке»: принц Чарльз рассказал о здоровье Елизаветы II
- Вильфанд заявил о непогоде в ряде регионов России
- Зампостпреда России при ООН связал эскалацию в Донбассе с поставками оружия Украине
- Число отравившихся метанолом в Татарстане выросло до 14 человек
- В Ливане будут снимать с рейсов потенциальных мигрантов
- ООН: Ухудшение экономики Афганистана может привести к росту наркоторговли
- В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей
- В Пентагоне раскритиковали противоспутниковые испытания РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru