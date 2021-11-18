На Украине открылся пункт вакцинации для людей с поддельными сертификатами

В Ужгороде на Украине открыли пункт анонимной вакцинации от коронавируса для граждан с поддельными сертификатами о наличии прививки, сообщают «Известия».

Прошедшим полный курс вакцинации украинцам будут выплачивать по $38

Поставить уколл анонимно смогут граждане, которые внесены в базу вакцинированных, но по факту прививку не сделали, а приобрели поддельные электронные сертификаты об иммунизации.

В кабинете есть все вакцины, одобренные украинским Минздравом. Прививки можно будет сделать круглосуточно и без записи.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский пообещал выплатить всем гражданам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, по 1 тыс. гривен (около $38).

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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