Почему в России до сих пор продается «незамерзайка» с метанолом
Покупать незамерзающую жидкость лучше на АЗС и в специализированных магазинах, там меньше шансов приобрести некачественный товар, сказал НСН Александр Пахомов.
Часть производителей до сих пор не маркируют незамерзающую жидкость, поскольку непонятно, относится она к бытовой химии или к техническим жидкостям, но даже маркировка «Честный знак» не сможет гарантировать стопроцентную безопасность. Об этом НСН заявил генеральный директор автосервиса «Дилижанс» Александр Пахомов.
Незамерзающие жидкости с содержанием метанола по-прежнему продаются в свободном доступе, несмотря на действующий в России уже более 25 лет запрет на производство и продажу таких «незамерзаек» с метанолом, такие жидкости по-прежнему находятся в свободном доступе. Метиловый спирт эксперты специализированной лаборатории обнаружили в трех из семи образцов стеклоомывателей, сообщили «Известия». По словам Пахомова, многие производители не маркируют свою продукцию, из-за этого и получается неразбериха, однако вред метанола для водителей сильно преувеличен.
«Маркировку технических жидкостей введут только с 1 апреля, сейчас обязательно маркируют только бытовую химию. Проблема в том, что производители “незамерзайки” никак не могут определиться – то ли это бытовая химия, то ли это техническая жидкость. Из-за этого происходит такая неразбериха, кроме того, даже маркировка “Честный знак” не сможет гарантировать на 100%, что метанола в незамерзающей жидкости нет. Вообще опасность метанола сильно преувеличена: фатальной для организма дозой считается 50 мл, вместе с тем даже брать его в рот, не глотая, не страшно. В ряде стран, например, в США, метанол не запрещено использовать в “незамерзайке” – в России действует строгий запрет, потому что наши люди пьют все, что горит», – сказал Пахомов.
Собеседник НСН также пояснил, где больше шанс купить безопасную «незамерзайку».
«Точно не стоит покупать незамерзающую жидкость на развале у дороги и на маркетплейсах – там больше всего вероятность купить товар с содержанием метанола. На АЗС и в специализированных магазинах риск меньше, хотя ни один магазин не будет проверять, есть ли метанол в “незамерзайке”, если видит документацию. Единственная гарантия того, что продукт без метанола, – это если незамерзающую жидкость произвели в Финляндии. Там точно метанола быть не может», – подытожил он.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что запрещенная «незамерзайка» не исчезнет с рынка в один момент, на этот процесс нужно время. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
