Гинцбург: Исследования «Спутника V» на детях могут начаться уже в июне
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в июне может стартовать исследование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях. Об этом сообщает РИА Новости.
Гинцбург подчеркнул, что испытания препарата на несовершеннолетних жителях страны начнутся в том случае, если для этого не будет никаких препятствий и "все будет хорошо". Ранее препарат уже прошел несколько стадий клинических испытаний, его эффективность подтвердили ученые, опубликовавшие результаты своих исследований в крупнейшем медицинском журнале "The Lancet".
Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Препарат стал первым в мире. По данным ученых, "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, его эффективность превышает 90%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru