Гинцбург исключил искусственное создание «омикрона»

Маловероятно, что омикрон-штамм специально создали учёные. Такое мнение высказал глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Интерфакс».

Гинцбург отметил, что на юге Африки, где обнаружили первых заражённых «омикроном», у большинства населения есть иммунодефицит. Глава центра им. Гамалеи объяснил, что у таких людей коронавирус может очень долго находиться в организме и мутировать.

Ученые РАН высказались о гипотезе про искусственное происхождение «омикрона»

Гинцбург также не исключил предположение о том, что «омикрон» передался человеку от дикого животного. «Коронавирусы прекрасно развиваются в животных, размножаются, существуют и мутируют в них», — подчеркнул академик РАН.

По его мнению, «никакого человеческого воздействия типа конструирования или антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется».

Ранее вирусолог Петр Чумаков высказал мнение, что новый Южно-Африканский штамм создали английские учёные.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Гинцбург
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