Гинцбург исключил искусственное создание «омикрона»
Маловероятно, что омикрон-штамм специально создали учёные. Такое мнение высказал глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Интерфакс».
Гинцбург отметил, что на юге Африки, где обнаружили первых заражённых «омикроном», у большинства населения есть иммунодефицит. Глава центра им. Гамалеи объяснил, что у таких людей коронавирус может очень долго находиться в организме и мутировать.
Гинцбург также не исключил предположение о том, что «омикрон» передался человеку от дикого животного. «Коронавирусы прекрасно развиваются в животных, размножаются, существуют и мутируют в них», — подчеркнул академик РАН.
По его мнению, «никакого человеческого воздействия типа конструирования или антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется».
Ранее вирусолог Петр Чумаков высказал мнение, что новый Южно-Африканский штамм создали английские учёные.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
- Гинцбург исключил искусственное создание «омикрона»
- Регулятор ЕС одобрил вакцину от коронавируса компании Novavax
- Суд в Белгороде арестовал мужчину за проезд голым в автобусе
- МИД Белоруссии заявил о нападении на посольство в Лондоне
- Ретейлеры не ждут дефицита мандаринов после ограничений поставок из Турции
- Экс-президента Украины Порошенко заподозрили в госизмене
- Надаль признался, что подхватил коронавирус
- МИД РФ напомнил США о «большом должке» перед Россией
- Зеленский оценил возможность размещения ядерное оружие РФ в Белоруссии
- Станислав Черчесов стал главным тренером клуба «Ференцварош»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru