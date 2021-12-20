Гинцбург исключил искусственное создание «омикрона»

Гинцбург также не исключил предположение о том, что «омикрон» передался человеку от дикого животного. «Коронавирусы прекрасно развиваются в животных, размножаются, существуют и мутируют в них», — подчеркнул академик РАН.

По его мнению, «никакого человеческого воздействия типа конструирования или антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется».

Ранее вирусолог Петр Чумаков высказал мнение, что новый Южно-Африканский штамм создали английские учёные.

