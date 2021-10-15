Гинцбург: Более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

Свыше 60 млн комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V» было выпущено в гражданский оборот. Об этом рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.