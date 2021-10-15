Гинцбург: Более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

Свыше 60 млн комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V» было выпущено в гражданский оборот. Об этом рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Центр Гамалеи завершил пострегистрационные исследования «Спутника V»

«Более 62 миллионов (комплектов. — НСН) официально выпущено в гражданский оборот», — сообщил ученый.

Ранее Гинцбург рассказал, что пострегистрационные исследования «Спутника V» уже завершились, напоминает РИА ФАН. Центр Гамалеи уже подал документы для постоянной регистрации препарата, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VВакцинаКоронавирус
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