Гинцбург: Более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот
Свыше 60 млн комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V» было выпущено в гражданский оборот. Об этом рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
«Более 62 миллионов (комплектов. — НСН) официально выпущено в гражданский оборот», — сообщил ученый.
Ранее Гинцбург рассказал, что пострегистрационные исследования «Спутника V» уже завершились, напоминает РИА ФАН. Центр Гамалеи уже подал документы для постоянной регистрации препарата, пишет «Свободная пресса».
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