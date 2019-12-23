Ректор МАРХИ поддержал отмену профстандарта для преподавателей ВУЗов

С 1 января 2020 года в России отменят профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений. В интервью «Известиям» член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова пояснила, что введенная в 2015 году норма ограничивала работу педагогов, которые не имели ученой степени.

В частности, их не допускали к преподаванию в специалитете и магистратуре, были существенные ограничения и для программ бакалавриата. Как пояснила сенатор, страдали от этого в первую очередь студенты, которые не могли получить полноценные знания от педагогов-практиков.

Ректор Московского архитектурного института академик Дмитрий Швидковский в эфире НСН заявил, что поддерживает инициативу парламентариев. Но действовавший стандарт нужно не просто отменить, а создать новый, отвечающий реальным потребностям.