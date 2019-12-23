Ректор МАРХИ поддержал отмену профстандарта для преподавателей ВУЗов
Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский заявил в эфире НСН, что вузам необходим профстандарт, соответствующий реальным запросам.
С 1 января 2020 года в России отменят профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений. В интервью «Известиям» член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова пояснила, что введенная в 2015 году норма ограничивала работу педагогов, которые не имели ученой степени.
В частности, их не допускали к преподаванию в специалитете и магистратуре, были существенные ограничения и для программ бакалавриата. Как пояснила сенатор, страдали от этого в первую очередь студенты, которые не могли получить полноценные знания от педагогов-практиков.
Ректор Московского архитектурного института академик Дмитрий Швидковский в эфире НСН заявил, что поддерживает инициативу парламентариев. Но действовавший стандарт нужно не просто отменить, а создать новый, отвечающий реальным потребностям.
«Недавно принятый стандарт невозможен к применению. В нем прописано, что профессора не могут читать лекции бакалаврам, а только работать в магистратуре. На мой взгляд, это очень опасный документ для высшего образования. Так что его отмену я поддерживаю, но нужно разработать новый стандарт. Его должны создавать профессионалы высшего образования. А правила должны быть соотнесены с реальностью. Идеальной моделью невозможно пользоваться», - считает он.
До 2020 года профстандарт носил рекомендательный характер, а с 1 января должен был стать обязательным для всех вузов. Однако Совфед, Минобрнауки и образовательные организации сошлись во мнении, что это правило надо отменить совсем.
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