Гидрометцентр сообщил о пожароопасном сезоне в России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг на тему: «Погода летом 2019».

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал НСН, что ситуация с которой столкнулись на Урале характерна для региона. По его словам, пожароопасный сезон обусловлен не жарой, а малоснежной зимой.

«В этом году мы рано начали и начали в основном за Уралом: Бурятия, Забайкальский край, Приморье. Дело в том, что снега там было мало и он рано сошел, еще в апреле, поэтому пожароопасный сезон там начался заметно раньше обычного. Сейчас он достаточно активен и надо сказать, что это регионы, где практически каждое лето отмечается такая проблема. Если говорить про европейскую часть страны, то в южных регионах уже сейчас жарко, но там площадь лесов гораздо меньше. Поэтому, прежде всего эта проблема Сибири», - заключил специалист.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв заявил НСН, что согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира этим летом жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая временами будет превышать климатическую норму.

