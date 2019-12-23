Вильфанд рассказал о погоде в Новый год
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России в эфире НСН пообещал в прогнозах погоды на новогоднюю ночь учесть фактор волшебства.
В новогоднюю ночь в Москве, согласно прогнозу исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура опустится ниже нуля градусов. Об этом он рассказал в беседе с Национальной Службой Новостей сегодня, 23 декабря.
«Точно пока говорить нельзя, поскольку практическая предсказуемость метеорологических прогнозов составляет пять, в отдельных случаях шесть дней. Поэтому сегодня точно можно прогнозировать только до субботы, 28 декабря, включительно. А новогодняя ночь и 1 января это среда – рановато. Тем не менее, существуют ансамблевые методы прогнозирования – они позволяют не в категорической форме, а в вероятностной сказать прогноз на 8-9 дней. Так вот сейчас появляется повышенная вероятность того, что в новогоднюю ночь в Москве температура будет слегка отрицательная. То есть не прогнозируем такую апрельскую теплую погоду как сейчас. Осадки прогнозировать еще тяжелее - могу только сказать, что если они будут, то в виде снега и небольшие. Это пока единственный возможный осторожный прогноз, который существует», - пояснил Вильфанд.
Также он отметил, что Гидрометцентр включит «в правую часть уравнения», где эксперты ставят физически значимые величины для просчета погоды, «все те волшебные преобразования, которые происходят в новогоднюю ночь».
«Мы же с детства знаем, что волшебство происходит, и мы попытаемся его учесть», - сказал собеседник НСН.
Эксперт также уточнил, что одна и та же модель прогностического уравнения может считаться несколько раз, учитывая чуть различающиеся начальные данные. При том, синоптики, обычно, не обладают точными исходными показателями из-за огромных размеров атмосферы.
Ранее Роман Вильфанд в эфире НСН сравнил большинство долгосрочных метеорологических прогнозов с анекдотом про среднюю температуру по больнице.
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