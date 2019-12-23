Неделя до Нового года: В Москве - дожди, в Сибири - морозы под сорок

Увы, такая, как принято говорить, европейская зима становится привычной для европейской части России. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН пообещал, что температурный фон этой зимой будет около или выше нормы

«Мы прогнозируем, что зима в среднем не будет холодной, а будет теплой. В этом году по всем методам – статистическим, физико-математическим, прогнозируется, что количество оттепелей будет на 30-50% чаще встречаться этой зимой, чем обычно по климату. Я говорю о центре европейской России. Но одновременно прогнозируются периоды, когда температура будет достигать -20… -25⁰С. Указать, когда это будет – это за пределами теории, это невозможно. Но то, что такие периоды будут – эти методы прогнозирования подсказывают. Задача метеорологов в данном случае – с максимальной заблаговременностью – за трое или пять суток прогнозировать начало таких резких похолоданий или потеплений», - добавил эксперт.

Во второй половине недели синоптики ожидaют aнтициклон с солнечной и сухой погодой. Под утро будет подморaживaть до - 3–8 ⁰С ниже ноля, днем темперaтурa будет колебaться от -5 до 0 ⁰С.

И пока предновогодняя Москва мокнет под дождем, на Дальнем Востоке ожидаются сильнейшие морозы. Так в ночное время на севере Амурской области столбики термометров опустятся до отметки - 48⁰С градусов. В южных районах Якутии похолодает до - 40⁰С.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются метели и снег. Из-за сибирского антициклона в центре и на юге Красноярского края, а также в Иркутской области температура воздуха опустится до 30 ⁰С.

На юге Урала эксперты прогнозируют похолодание – ночью около -21⁰С градуса, днем — -20⁰С.

