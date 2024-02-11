Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о предстоящем ледяном дожде
11 февраля 202405:31
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ледяного дождя, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Гидрометцентр.
Он ожидается 12 февраля. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00.
Также в Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать с 21:00 11 февраля до 09:00 12 февраля.
Ранее стало известно, что сильный снегопад вновь придет в Москву 11 февраля, выпадет по меньшей мере пять миллиметров осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru