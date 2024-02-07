На МКАД из-за снегопада скопилось около семи тысяч большегрузов
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) застряли около семи тысяч большегрузных автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Часть фур буксует и собирает «хвосты». Им на помощь направили специалистов дорожного патруля.
В среду в столичном регионе из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП. На трассе М-4 «Дон» столкнулись 27 автомобилей, на трассе М-8 «Холмогоры» - 22, на Киевском шоссе в Новой Москве - пять.
По информации Гидрометцентра, снегопад в Москве прекратится ближе к часу ночи. Ожидается около 12 миллиметров осадков, отмечает «Радиоточка НСН».
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