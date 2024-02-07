На МКАД из-за снегопада скопилось около семи тысяч большегрузов

Часть фур буксует и собирает «хвосты». Им на помощь направили специалистов дорожного патруля.

В среду в столичном регионе из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП. На трассе М-4 «Дон» столкнулись 27 автомобилей, на трассе М-8 «Холмогоры» - 22, на Киевском шоссе в Новой Москве - пять.

По информации Гидрометцентра, снегопад в Москве прекратится ближе к часу ночи. Ожидается около 12 миллиметров осадков, отмечает «Радиоточка НСН».

