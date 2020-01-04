Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в январе

Уточняется, что температура воздуха в ближайшее время будет превышать климатическую норму на Камчатке, Чукотке, в Сибири, Якутии, Поволжье, а также на территории Центральной России.

Однако на Европейской территории России уже в понедельник, 6 января, ожидается понижение температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта. Однако положительная аномалия все равно сохранится. К среде температура воздуха снова поднимется и достигнет двух градусов тепла.

Ранее в эфире НСН климатолог раскрыл секрет апрельской погоды перед Новым годом. Он заявил, что при общей тенденции к потеплению нельзя говорить, что все последующие декабри будут такими же теплыми.

