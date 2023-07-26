Гидрометцентр предупредил о сильной жаре в нескольких регионах России

Как отметил эксперт, высокая и опасная температура прогнозируется в среду и четверг в Краснодарском крае. В регионе потеплеет до 39 градусов, при этом на Черноморском побережье будет до 32-34 градусов. Уже в пятницу температура вернется к норме, снизившись примерно на 10 градусов.

«Еще в нескольких регионах температурный фон будет на 7 и более градусов выше нормы в ближайшие дни - Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ», — подчеркнул Вильфанд.

Так, 28 и 29 июля в Чувашию, Татарстан и Ульяновскую область придет жара до плюс 36-37 градусов , на Таймыре ожидается 29-30 градусов тепла, на Сахалине — плюс 25-30 градусов, а температура в Ханты-Мансийском автономном округе составит более 30 градусов.

Между тем младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук Вэй Кэ заявил, что причиной экстремальной жары в мире стало глобальное потепление, сообщает телеканал «360».

