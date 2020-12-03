Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Похолодание начнется 5 декабря, и затем температура будет понижаться каждый день на 1-2 градуса. Похолодание продержится как минимум до середины следующей недели. При этом существенных осадков в этот период не ожидается.

Как сообщалось, рекордно высокое атмосферное давление прогнозируется в столичном регионе в ближайшие выходные.

Так, 6 декабря ожидается значение в районе 768 миллиметров ртутного столба. По ночам будет довольно морозно, кроме того, ожидается усиление ветра.

