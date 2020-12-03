Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
В европейской части России ожидается похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
К нему приведет мощный антициклон. Температура опустится до двузначных значений в ночные часы уже в предстоящие выходные.
Похолодание начнется 5 декабря, и затем температура будет понижаться каждый день на 1-2 градуса. Похолодание продержится как минимум до середины следующей недели. При этом существенных осадков в этот период не ожидается.
Как сообщалось, рекордно высокое атмосферное давление прогнозируется в столичном регионе в ближайшие выходные.
Так, 6 декабря ожидается значение в районе 768 миллиметров ртутного столба. По ночам будет довольно морозно, кроме того, ожидается усиление ветра.
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