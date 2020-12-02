Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении в выходные
Рекордно высокое атмосферное давление прогнозируется в столичном регионе в ближайшие выходные. Так, 6 декабря ожидается значение в районе 768 миллиметров ртутного столба. По ночам будет довольно морозно, кроме того, ожидается усиление ветра, сообщили в московском Метеобюро РИА Новости.
В целом погоду в конце недели будет формировать антициклон – облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночь на субботу в мегаполисе от 4 до 6 °C ниже нуля, в Подмосковье - до 9 мороза. Днём в столице: - 2… – 4 °C, по области: - 1 – 6 °C.
В воскресенье станет ещё чуть морознее. В городе – 7… - 9 °C ночью, и дневная температура – 5… - 7 °C. При этом, так называемая, эффективная температура будет ниже по ощущениям из-за ветра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru