Гидрометцентр уточнил прогноз о теплом ноябре

Не подтвердил такие прогнозы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В беседе с НСН он сообщил, что заявлять о «теплом ноябре» невозможно, поскольку точность долгосрочных прогнозов пока невелика.

«Есть такое понятие “дефиниция” – априорная вероятность, то есть степень уверенности прогнозистов в правильном осуществлении прогноза. Так вот эта априорная вероятность за последнюю четверть века очень сильно выросла и достигает сейчас 65-67 процентов. Из трех прогнозов два оправдываются, один – нет. Это тоже нужно знать и сопоставить с прогнозами на краткие сроки, когда оправдывается 95 процентов, сейчас даже чуть больше, а не оправдываются пять. То есть из 20 прогнозов один не оправдывается. Прогноз, который выпущен сейчас, заранее известно, что он в статистическом смысле более достоверен, чем любой климатический, инерционный, но по абсолютным показателям все-таки не очень высокая успешность», - рассказал он.

Вместе с тем специалист с полной уверенностью констатировал, что менять резину на автомобилях водителям пока рано. Вильфанд заверил, что пока ждать устойчивых холодов не стоит.

«Рано! По расчетам, которые мы проводили в конце прошлой недели, у нас получалось, что первая половина недели будет теплая и сейчас действительно аномалия на два градуса, вчера вот на пять градусов выше нормы были. Затем при перемещении района антициклона уже заметное существенное похолодание. В начальные данные мы внесли коррективы, которые использовали, и сейчас пока не видно холодной погоды. В центре европейской России в ближайшие пять-шесть дней будет существенно выше нормы. Сегодня мы прогнозируем, что будет 14-16, и в прогнозах примерно такой же фон - от 10 до 16 градусов - в выходные дни тоже прогнозируется. Поэтому рано еще переобуваться. Резина колес – это же не женская обувь: когда погода хорошая – модельные туфельки, чуть погода ухудшилась – полуботинки. Здесь надо устойчивости ждать. Устойчивых холодов. Пока их не видно, поэтому давайте не торопиться и радоваться этому теплу», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал сокращение зимы и увеличение лета, уменьшение плавных изменений температур при смене сезонов. Климатолог Андрей Киселев в эфире НСН подтвердил данные метеорологов и согласился с тем, что россияне живут в условиях климатических изменений.