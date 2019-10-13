Особый сезон «предзимья» ожидает москвичей
С началом новой рабочей недели, 14 октября, в столице ожидается понижение температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что это свидетельствует о наступлении метеорологического сезона, который называется «предзимье».
Специалист сообщил, что уже можно говорить об окончании осени, поскольку такой период продлится до середины декабря, пишет ТАСС.
Вильфaнд тaкже рaсскaзaл, что уже к 17 октября темперaтурa воздухa в столице днем будет состaвлять 6–8 грaдусов теплa, a ночью — около 2 грaдусов. При этом 15 октября дневнaя темперaтурa должнa состaвить от 11 до 13 грaдусов, a 16 октября — от 9 до 14 грaдусов.
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