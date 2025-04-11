Гидрометцентр пообещал на Пасху в Москве солнечную майскую погоду

По словам Вильфанда, в пятницу и субботу температура будет примерно на 4-5 градусов ниже нормы, в воскресенье - на 2-3 градуса. В целом, по его словам, такая погода напоминает конец марта. Однако в понедельник жители столицы почувствуют приближение настоящей весны.

«В понедельник прогнозируется температура характерная для середины апреля. Ночные температуры еще около нуля, в Москве уже +0,2, а по области до –2-х. При этом дневные температуры перевалят через десятиградусную отметку: около +9 градусов в Москве, по области до +14. Это связано с тем, что заток холодных воздушных масс, который привел к сильному похолоданию на всей европейской территории страны и выпадению снега, прекратится. Начнет вклиниваться область высокого давления с юга. С субботы к понедельнику давление резко повысится на 10-12 миллиметров ртутного столба. Осадков в начале недели не будет, а будет много солнца. С четверга ожидаются хорошие, солнечные, малооблачные дни. Воздушные массы будут перемещаться с юго-запада, принося теплую погоду. Снег растает, в парках он может задержаться до четверга», - рассказал специалист.

Температура в Москве со вторника прогнозируется +14...+18 градусов днем, ночью +6...+11. На юге мегаполиса столбики термометров могут подняться до +20 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. Такой температурный фон характерен для конца мая.

Из-за выпавшего снега 6 апреля в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов.

