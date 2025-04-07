В парке «Крылатские холмы» благоустраивают велотрассу

В парке «Крылатские холмы» ведутся работы на Большом кольце велотрассы. Планируется заменить детские и спортивные площадки на новые, завершить работы по освещению, заменить внешние ограждения парка по требованиям правил безопасности и установить защитные элементы вдоль велотрассы. Все работы учитывают рекомендации экологов, что позволяет минимизировать влияение на природу парка. Также планируется замена покрытия велотрассы. Оно будет выполнено по той же технологии ресайклинга, что и покрытие Малого кольца - самой экологичной и надежной для подобных объектов. Работы по замене покрытия Малого кольцо завершились в прошлом году.

Тренер велосипедного клуба Никита Васильев поделился своими впечатлениями о покрытии на Малом кольце.

«Гораздо стало комфортнее ехать, всем будет приятнее из-за того, что нет трещин, ровный асфальт, гладкая поверхность, хорошее сцепление с дорогой. Из-за того, что сделали новый асфальт, скорости возрастают, удобно, комфортно. По часовой все теперь едут в одном направлении, то есть никто на встречку не будет вылетать со спусков и можно спокойно заходить в повороты. Еще поставили разметки с указателями названий подъемов, поворотов», - отметил велотренер.

Эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова добавила, что парк поделили на зоны с различной рекреационной нагрузкой.

«В парке есть участки, наиболее чувствительные к рекреационной нагрузке, где должно быть исключено негативное воздействие людей и домашних животных на компоненты природной среды (памятники природы «Суходольные луга», овраги «Каменная Клетва», «Каменные Заразы» (Поповский) и Татаровский), зоны ограниченной рекреационной нагрузки (для организации экологических троп, маршрутов и смотровых площадок) и рациональной рекреационной нагрузки (предусмотренные для исторически сложившейся спортивной деятельности)», - пояснила специалист.

