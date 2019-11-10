Гидромецентр зафиксировал отставание погоды от климатического развития

Роман Вильфанд дал подробный прогноз погоды на воскресенье, отметив необычное природное явление минувшей ночи с субботы на воскресенье, 9-10 ноября.

«Мы все хорошо знаем, что днем температура повышается, ночью – понижается. В ночь с субботы на воскресенье метеорологи отметили так называемый «обратный ход», временную инверсию, когда, начиная с 17-18 часов субботы температура начала повышаться с 2 градусов тепла до 8-10 градусов к 10 часам утра воскресенья.

К полудню Москва и центр России оказались в зоне влияния южных потоков, поэтому мы наблюдаем необычный температурный фон. 10-12 градусов тепла в конце первой декады ноября, безусловно, необычно высокие температуры, хотя и не рекорды. Эта температура выше нормы на 8-10 градусов. Это означает, что погода «отстает» от своего климатического развития, и мы находимся по погоде на уровне третьей декады сентября.

Небо хмуроватое, уже нет тумана, как вчера. Идет небольшой дождь. За день выпадет 1-2 мм осадков», - рассказал метеоролог.

Эксперт также отметил комфортную температуру в ночь на понедельник предстоящей недели и рассказал подробнее, какой будет погода в предстоящие семь дней.

«Ближайшая ночь будет очень теплой. Минимальные значения - +6-+8 градусов. В ряде районов температура будет выше. Днем – от +9до +11 градусов. Это та же 10-градусная аномалия.

Затем южные потоки воздуха изменятся на западные и северо-западные, и буквально в первые часы после полуночи во вторник начнется понижение температуры. Самые высокие значения будут в первой половине ночи – около +7 градусов, к концу суток температура понизится почти до нулевой отметки – 0-+2 градуса в ночь на среду. В Московской области - 0-+3. Днем температура тоже не очень высокая: от 1 до 6 градусов тепла по области, в Москве – около +5. Такой температурный фон сохранится до субботы. Существенных изменений не ожидается», - заявил Вильфанд.

Он обратил внимание на то, что по сравнению с началом недели температура понизится, но отклонения от погодной нормы составят +4-+5 градусов.

Ранее Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН согласился с прогнозом и добавил, что тенденция по повышению температур отразится и на будущих зимах.

