Гидромецентр зафиксировал отставание погоды от климатического развития
Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН не подтвердил наступление зимы в конце ноября.
Климатическая зима в Москве ожидается не раньше конца ноября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
Он рассказал, что наступление зимы в столице ждать сегодня, 10 ноября, не стоит. По прогнозам специалиста, она наступит в Москве в лучшем варианте в конце ноября, уточняет Газета.ру.
Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН заявил, что теоретические основы метеорологии и имеющиеся инструментарий позволяет точно прогнозировать погоду на период не более восьми-десяти дней. Поэтому он не стал уверенно заявлять о приходе зимы в конце ноября.
«Что такое зима? Это устойчивый переход через «0» градусов, формирование уверенного снежного покрова – пока всего этого нет. Все соответствует теплому ноябрю. Но что будет через две недели, сказать невозможно. Сейчас практическая предсказуемость погоды составляет 5-8 дней. Дальше используются усредненные характеристики, которые не дают понимания, насколько выше или ниже нормы изменится погода, поскольку метеорологическая теория не позволяет. Можно утверждать только одно – до конца следующей недели зима, действительно, не просматривается», - отметил синоптик.
Роман Вильфанд дал подробный прогноз погоды на воскресенье, отметив необычное природное явление минувшей ночи с субботы на воскресенье, 9-10 ноября.
«Мы все хорошо знаем, что днем температура повышается, ночью – понижается. В ночь с субботы на воскресенье метеорологи отметили так называемый «обратный ход», временную инверсию, когда, начиная с 17-18 часов субботы температура начала повышаться с 2 градусов тепла до 8-10 градусов к 10 часам утра воскресенья.
К полудню Москва и центр России оказались в зоне влияния южных потоков, поэтому мы наблюдаем необычный температурный фон. 10-12 градусов тепла в конце первой декады ноября, безусловно, необычно высокие температуры, хотя и не рекорды. Эта температура выше нормы на 8-10 градусов. Это означает, что погода «отстает» от своего климатического развития, и мы находимся по погоде на уровне третьей декады сентября.
Небо хмуроватое, уже нет тумана, как вчера. Идет небольшой дождь. За день выпадет 1-2 мм осадков», - рассказал метеоролог.
Эксперт также отметил комфортную температуру в ночь на понедельник предстоящей недели и рассказал подробнее, какой будет погода в предстоящие семь дней.
«Ближайшая ночь будет очень теплой. Минимальные значения - +6-+8 градусов. В ряде районов температура будет выше. Днем – от +9до +11 градусов. Это та же 10-градусная аномалия.
Затем южные потоки воздуха изменятся на западные и северо-западные, и буквально в первые часы после полуночи во вторник начнется понижение температуры. Самые высокие значения будут в первой половине ночи – около +7 градусов, к концу суток температура понизится почти до нулевой отметки – 0-+2 градуса в ночь на среду. В Московской области - 0-+3. Днем температура тоже не очень высокая: от 1 до 6 градусов тепла по области, в Москве – около +5. Такой температурный фон сохранится до субботы. Существенных изменений не ожидается», - заявил Вильфанд.
Он обратил внимание на то, что по сравнению с началом недели температура понизится, но отклонения от погодной нормы составят +4-+5 градусов.
Ранее Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН согласился с прогнозом и добавил, что тенденция по повышению температур отразится и на будущих зимах.
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