Гид Michelin создаст рейтинг лучших гостиниц

Гид Michelin создаст рейтинг лучших гостиниц, говорится на сайте «Красного гида».

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Отмечается, что гостиницам будут присуждать ключи по аналогии со звездами, которыми награждаются рестораны. Оцениваться будет качество обслуживания и соответствие ему цены проживания. Также будут учитываться архитектура зданий гостиниц, дизайн интерьеров и самобытность отелей в целом.

Команда гида оценит более 5 тыс. объектов размещения в 120 странах мира. Первый рейтинг под названием Clef Michelin планируется обнародовать уже в первой половине 2024 года.

Ранее международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек заявлял, что Москва обладает отличным потенциалом в области кулинарии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://guide.michelin.com/en/article/news-and-views/michelin-guide-hotels-distinction-michelin-key
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