Гид Michelin создаст рейтинг лучших гостиниц

Отмечается, что гостиницам будут присуждать ключи по аналогии со звездами, которыми награждаются рестораны. Оцениваться будет качество обслуживания и соответствие ему цены проживания. Также будут учитываться архитектура зданий гостиниц, дизайн интерьеров и самобытность отелей в целом.

Команда гида оценит более 5 тыс. объектов размещения в 120 странах мира. Первый рейтинг под названием Clef Michelin планируется обнародовать уже в первой половине 2024 года.

Ранее международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек заявлял, что Москва обладает отличным потенциалом в области кулинарии, напоминает «Радиоточка НСН».

