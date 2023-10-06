Гид Michelin создаст рейтинг лучших гостиниц
Гид Michelin создаст рейтинг лучших гостиниц, говорится на сайте «Красного гида».
Отмечается, что гостиницам будут присуждать ключи по аналогии со звездами, которыми награждаются рестораны. Оцениваться будет качество обслуживания и соответствие ему цены проживания. Также будут учитываться архитектура зданий гостиниц, дизайн интерьеров и самобытность отелей в целом.
Команда гида оценит более 5 тыс. объектов размещения в 120 странах мира. Первый рейтинг под названием Clef Michelin планируется обнародовать уже в первой половине 2024 года.
Ранее международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек заявлял, что Москва обладает отличным потенциалом в области кулинарии, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Узбекистане у Кевина Спейси выявили дисциркуляторную энцефалопатию
- Депутат Рады обозвал коллегу петухом и порвал ему штаны
- Свердловский суд на месяц сократил срок депутату за участие в спецоперации
- Футболисту Погба грозит 4 года дисквалификации из-за допинга
- «Глупость какая!»: Николай Дроздов опроверг информацию, что у него рак
- Орбан заявил, что Европейский Союз «изнасиловал» Венгрию и Польшу
- Российский МиГ-31 сопроводил американский «Посейдон» над Норвежским морем
- ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских военных самолета
- Медики определили нехарактерные признаки штамма COVID-19 «пирола»
- Синоптик Макарова посоветовала московским водителям поменять шины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru