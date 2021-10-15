Директор гида Michelin: У Москвы большой потенциал в области гастрономии
Москва обладает отличным потенциалом в области кулинарии, заявил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек в ходе пресс-конференции по случаю презентации кулинарного путеводителя.
«Этот проект стал вызовом для всех нас из-за пандемии, ограничений на путешествия и отмены мероприятий. Но мы это, в конце концов, сделали. Мы с радостью можем заявить, что Москва, как один из городов для гастрономического туризма, имеет огромные перспективы в плане своего развития», — рассказал Пулленек.
В первый гид Michelin по Москве войдут 69 ресторанов, отобранные на основании пяти критериев: качества использованных продуктов, сочетания вкусов, мастерства повара, соответствия цены, постоянства.
Как отметил Пулленек, столичные рестораны предоставляют возможность попробовать блюда из разных стран мира: здесь представлены греческая, итальянская, китайская, французская кухни и многие другие. Международный директор гида Michelin подчеркнул высокий уровень столичных шеф-поваров и их команд, умение сохранять традиции и в то же время привносить современное видение, совершая яркие гастрономические открытия.
По словам Пулленека, в Москве каждый шеф-повар «имеет собственное гастрономическое видение», работает в основном с локальными продуктами и задает новые тренды в кулинарии.
«Без каких-либо сомнений, в будущем Москва шаг за шагом станет не просто новым направлением гастрономического туризма - она станет настоящим мировым кулинарным хабом. Я думаю, что у Москвы есть потенциал. У нее есть все шансы привнести свое видение в сегодняшний международный ландшафт гастрономии», — заключил Пулленек.
Накануне в концертном зале «Зарядье» представили первый выпуск гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы, а также вручили девяти столичным заведениям звезды Michelin.
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