Директор гида Michelin: У Москвы большой потенциал в области гастрономии

Москва обладает отличным потенциалом в области кулинарии, заявил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек в ходе пресс-конференции по случаю презентации кулинарного путеводителя.

«Этот проект стал вызовом для всех нас из-за пандемии, ограничений на путешествия и отмены мероприятий. Но мы это, в конце концов, сделали. Мы с радостью можем заявить, что Москва, как один из городов для гастрономического туризма, имеет огромные перспективы в плане своего развития», — рассказал Пулленек.

В первый гид Michelin по Москве войдут 69 ресторанов, отобранные на основании пяти критериев: качества использованных продуктов, сочетания вкусов, мастерства повара, соответствия цены, постоянства.

Как отметил Пулленек, столичные рестораны предоставляют возможность попробовать блюда из разных стран мира: здесь представлены греческая, итальянская, китайская, французская кухни и многие другие. Международный директор гида Michelin подчеркнул высокий уровень столичных шеф-поваров и их команд, умение сохранять традиции и в то же время привносить современное видение, совершая яркие гастрономические открытия.

По словам Пулленека, в Москве каждый шеф-повар «имеет собственное гастрономическое видение», работает в основном с локальными продуктами и задает новые тренды в кулинарии.

«Без каких-либо сомнений, в будущем Москва шаг за шагом станет не просто новым направлением гастрономического туризма - она станет настоящим мировым кулинарным хабом. Я думаю, что у Москвы есть потенциал. У нее есть все шансы привнести свое видение в сегодняшний международный ландшафт гастрономии», — заключил Пулленек.

Накануне в концертном зале «Зарядье» представили первый выпуск гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы, а также вручили девяти столичным заведениям звезды Michelin.

