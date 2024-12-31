ГИБДД: Водителям необходимо заменить права, срок действия которых истек в 2022 году

В апреле 2022 года постановлением правительства России срок действия водительских удостоверений, который истекал в 2022-2023 годах, был продлен на три года, передает ТАСС. Позже такие же постановления были приняты в 2023 и 2024 годах. Соответственно россиянам, срок действия водительских прав которых автоматически был продлен в 2022 году на три года, в наступающем году нужно пройти процедуру переоформления водительского удостоверения.

При этом отмечается, что водители, которые собираются покинуть территорию России, должны будут заменить права, срок действия которых завершился, в любом случае, так как возможность их автоматического продления распространяется только на территории страны.

Ранее гендиректор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский в интервью НСН заявил, что к концу 2024 года российский авторынок превысит планку в 1,6 млн проданных авто.

