ГИБДД: Водителям необходимо заменить права, срок действия которых истек в 2022 году
В 2025 году в России водительские права, срок действия которых истек в 2022 году и был продлен автоматически, будет необходимо заменить. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
В ведомстве напомнили, что в связи с этим водители должны будут пройти медкомиссию, заплатить пошлину, а потом забрать в ГАИ новое удостоверение.
В апреле 2022 года постановлением правительства России срок действия водительских удостоверений, который истекал в 2022-2023 годах, был продлен на три года, передает ТАСС. Позже такие же постановления были приняты в 2023 и 2024 годах. Соответственно россиянам, срок действия водительских прав которых автоматически был продлен в 2022 году на три года, в наступающем году нужно пройти процедуру переоформления водительского удостоверения.
При этом отмечается, что водители, которые собираются покинуть территорию России, должны будут заменить права, срок действия которых завершился, в любом случае, так как возможность их автоматического продления распространяется только на территории страны.
Ранее гендиректор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский в интервью НСН заявил, что к концу 2024 года российский авторынок превысит планку в 1,6 млн проданных авто.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru