Парковки в Москве стали бесплатными на все праздники

Оплата уличной парковки в Москве на праздничные дни традиционно отменяется. Об этом сообщает «Агентство городских Новостей Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «АМПП».

Заместитель столичного градоначальника Максим Ликсутов также подтвердил, что отменить плату за парковку в новогодние праздники поручил глава Москвы Сергей Собянин.

Россиянам упростили оформление машино-мест в собственность

Парковаться на улицах Москвы бесплатно можно будет с 30 декабря по 8 января. Отмена оплаты распространяется в том числе и на парковочные зоны с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, бесплатны будут и зоны динамического тарифа. Однако оснащенные шлагбаумами парковки останутся платными.

Ранее в ноябре россиянам также упростили оформление в собственность машино-мест, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Максим ЛиксутовАвтомобильПарковкиМосква

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