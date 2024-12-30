Парковки в Москве стали бесплатными на все праздники

Оплата уличной парковки в Москве на праздничные дни традиционно отменяется. Об этом сообщает «Агентство городских Новостей Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «АМПП».



Заместитель столичного градоначальника Максим Ликсутов также подтвердил, что отменить плату за парковку в новогодние праздники поручил глава Москвы Сергей Собянин.