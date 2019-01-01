ГИБДД создает единую базу злостных нарушителей

В ГИБДД приступили к созданию базы данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав. Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров в интервью «Известиям» сообщил, в этот список включат граждан, за которыми числятся десятки штрафов в год или лишение водительских права.

Им в итоге могут запретить работать в сфере пассажирских перевозок.

Кроме того, ГИБДД рассчитывает получить доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. Это позволит исключить возможность выдачи ими водительских прав.

База станет частью единого информационного ресурса. Добавим, запустить цифровые водительские права В России планируется запустить в 2020 году.