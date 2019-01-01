ГИБДД создает единую базу злостных нарушителей
В ГИБДД приступили к созданию базы данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав. Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров в интервью «Известиям» сообщил, в этот список включат граждан, за которыми числятся десятки штрафов в год или лишение водительских права.
Им в итоге могут запретить работать в сфере пассажирских перевозок.
Кроме того, ГИБДД рассчитывает получить доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. Это позволит исключить возможность выдачи ими водительских прав.
База станет частью единого информационного ресурса. Добавим, запустить цифровые водительские права В России планируется запустить в 2020 году.
Ura.ru добавляет, что также Госавтоинспекция внесла на рассмотрение кабинета министров законопроект, который обязывает иностранцев с видом на жительство пересдавать экзамены для получения права управления автомобилем.
К слову, это же правило коснется россиян, имеющих водительское удостоверение другого государства.
Ранее НСН писала, что в ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профессионалов. Как пояснил председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин, Он считает, что разделение водителей одного и того же вида транспортного средства на профессионалов и любителей неизбежно снижает планку требований к любителям.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей