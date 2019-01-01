Общество

«Синие ведерки»: ГИБДД готовится закрутить гайки для водителей с детьми

23 апреля21:30

Петр Шкуматов в беседе с НСН пояснил, что снижение максимальной скорости для водителей с детьми будет трудно администрировать.



Снизить максимальную скорость для водителей, которые перевозят детей, предлагают в ГИБДД России. Как заявил глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников, снижение максимальной скорости может составить 20 км/ч.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН пояснил, что речь идет о модификации ПДД и наказании водителей в виде предупреждения.

«Это логично, потому что администрировать эту норму практически невозможно. Инспекторы давным-давно не занимаются измерениями скоростного режима, ручные радары потихоньку уходят в прошлое, их заменили камеры фотовидеофиксации. Эти камеры пока не умеют распознавать наличие ребенка в автомобиле. Так что эта норма нужна в качестве ориентира для водителей, которые перевозят детей. Что для них не работает этот нештрафуемый 20-километровый интервал. Надежда здесь на добропорядочных водителей, которые правильно воспримут изменения в ПДД», - пояснил он.

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Однако норма, которая не имеет наказания, скорее всего, не будет работать.

«Поэтому я не исключаю, что в госавтоинспекцию вернется функция измерения скорости. Пока это скорее эксперимент, который позволит понять, исполняют ли водители эту норму, требуется ли какое-то дополнительное администрирование. Это первый шаг, чтобы подзакрутить гайки для водителей, которые перевозят детей», - заключил Шкуматов.

Ранее в ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профессионалов.

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ФОТО: РИА Новости/Леся Полякова
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