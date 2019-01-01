«Синие ведерки»: ГИБДД готовится закрутить гайки для водителей с детьми

Снизить максимальную скорость для водителей, которые перевозят детей, предлагают в ГИБДД России. Как заявил глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников, снижение максимальной скорости может составить 20 км/ч.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН пояснил, что речь идет о модификации ПДД и наказании водителей в виде предупреждения.

«Это логично, потому что администрировать эту норму практически невозможно. Инспекторы давным-давно не занимаются измерениями скоростного режима, ручные радары потихоньку уходят в прошлое, их заменили камеры фотовидеофиксации. Эти камеры пока не умеют распознавать наличие ребенка в автомобиле. Так что эта норма нужна в качестве ориентира для водителей, которые перевозят детей. Что для них не работает этот нештрафуемый 20-километровый интервал. Надежда здесь на добропорядочных водителей, которые правильно воспримут изменения в ПДД», - пояснил он.