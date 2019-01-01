Безопасность на дорогах: Инициативы от разумных до...

В качестве примера первой категории – идея, озвученная вице-премьером Максимом Акимовым. Он предложил увеличить скорость движения на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110. «В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», - сказал вице-премьер. Провести анализ такой возможности он уже поручил Минтрансу и МВД. Сейчас, напомним, на подавляющем большинстве федеральных трасс скорость движения ограничена 90 км/ч. И только на дорогах, подпадающих под категорию «автомобильных трасс» и ряде участков платных дорог максимум установлен в 110 км/ч.

Идею поделить водителей на профессионалов и любителей ожидаемо и вполне аргументированно отвергла ГИБДД. Подобное разделение, которое на прошлой неделе предложил Минтранс, может сказаться на качестве подготовки, - отметил первый замглавы ГИБДД России Владимир Швецов. Его аргумент предельно точен: «водители все должны быть профессионалами».

А вот инициатива самой ГИБДД, озвученная начальником инспекции Михаилом Черниковым, подверглась критике автоэкспертов. И тоже не без оснований. Черников предложил обязать водителей снижать при перевозке детей максимально разрешенную скорость на 20 км/ч. Как отметил в интервью «Интерфаксу» глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, это вынудит других водителей совершать обгон и другие маневры, лишь создавая дополнительные риски. «А если такая норма не будет предусматривать штрафные санкции, так никто и не будет ее соблюдать», - заметил собеседник агентства.

Авторство инициатив ограничить право пользоваться скидками при оплате штрафов за нарушение ПДД, а также ежегодно индексировать суммы штрафов, угадают многие. «Для автомобилистов, которые системно нарушают ПДД, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене права оплачивать штраф со скидкой. Это странная льгота», - заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. По его словам, которые приводит то же агентство, следует ежегодно индексировать штрафы за нарушение правил. «Неважно, какие проценты... Эта работа должна быть организованной и постоянной», - сказал глава столичного дептранса.

Если господин Ликсутов сам не умерит свой мытарский настрой, сама жизнь сделает его быссмысленным. Уже в мае на дороги общего пользования Москвы выедут беспилотные автомобили, - сообщил ТАСС гендиректор "Яндекс. Такси" Тигран Худавердян. А запуск беспилотного роботакси в столице станет реальностью уже через 3-4 года.

Мы скоро все на беспилотники пересядем. И штрафовать будет некого.







