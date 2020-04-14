ГИБДД с 15 апреля будет проверять всех водителей на въездах в Москву

Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу, на въездах в Москву. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительных органах. Отмечается, что эти меры направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Сотрудников ГИБДД будет интересовать наличие у водителей, въезжающих в город, пропуска, пишет РИА ФАН.

Напомним, ранее сотрудники столичной полиции предупредили о возможных затруднениях на въездах в Москву с 15 апреля, поскольку там сотрудники ГИБДД начнут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В случае его отсутствия нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.