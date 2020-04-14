ГИБДД с 15 апреля будет проверять всех водителей на въездах в Москву
Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу, на въездах в Москву. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительных органах. Отмечается, что эти меры направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Сотрудников ГИБДД будет интересовать наличие у водителей, въезжающих в город, пропуска, пишет РИА ФАН.
Напомним, ранее сотрудники столичной полиции предупредили о возможных затруднениях на въездах в Москву с 15 апреля, поскольку там сотрудники ГИБДД начнут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В случае его отсутствия нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.
Между тем, 13 апреля - в первый день выдачи цифровых пропусков для поездок по Москве - горожане оформили 1,8 миллиона таких разрешений. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на главу Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко. Такое количество пропусков было выдано несмотря на огромное количество кибератак, подчеркнул он. По словам Лысенко, 90% пропусков выданы для поездок на работу.
Цифровые пропуска в столице начнут действовать с 15 апреля для любых поездок на общественном или личном транспорте. Их можно оформить на сайте mos.ru, с помощью SMS или по телефону, подчеркивает RT.
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