ГИБДД начала выявлять нарушителей с помощью мобильного приложения

Специализированное мобильное приложение помогает сотрудникам ГИБДД определять и наказывать нарушителей на дорогах. Об этом сообщается на сайте ведомства по Свердловской области.

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С помощью сервиса представители ГИБДД получают оперативные уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированным в инспекции автомобилем. После остановки нарушителя инспектор проверит документы и сверит показания приложения с базами данных Госавтоинспекции.

Сообщается, что сервис уже позволил задержать несколько нарушителей в Екатеринбурге, пишет Газета.ru.

Напомним, мелкие неисправности автомобиля, знаки и разметка на дорогах могут стать причиной серьезного штрафа для автовладельца. Об этом сообщает портал Autonews.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:ВодителиСвердловская ОбластьНарушенияМобильное ПриложениеГИБДД
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