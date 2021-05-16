ГИБДД начала выявлять нарушителей с помощью мобильного приложения

С помощью сервиса представители ГИБДД получают оперативные уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированным в инспекции автомобилем. После остановки нарушителя инспектор проверит документы и сверит показания приложения с базами данных Госавтоинспекции.

Сообщается, что сервис уже позволил задержать несколько нарушителей в Екатеринбурге, пишет Газета.ru.

Напомним, мелкие неисправности автомобиля, знаки и разметка на дорогах могут стать причиной серьезного штрафа для автовладельца. Об этом сообщает портал Autonews.

