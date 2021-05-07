Российским автовладельцам напомнили о неочевидных штрафах за нарушения

Так, водителей могут оштрафовать за езду без одного из зеркал. За такое нарушение инспектор ГИБДД выпишет штраф в размере 500 рублей и запретит продолжать движение вплоть до устранения проблемы.

Кроме того, штраф предусмотрен для автовладельцев, паркующихся с заездом на парковочную разметку: за такое нарушение придется заплатить 500 рублей.

Наказание ожидает автомобилистов, припарковавшихся на стоянке для местных жителей. Так, в Москве значительно увеличилось число знаков «Парковка только для резидентов»: оставлять машины в этих зонах могут только жители конкретного района столицы. Нарушителям выпишут штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Еще один повод для взыскания — парковка на островках безопасности и на закругленных треугольниках, расположенных по краям заездов и выездов во дворы и прилегающие территории. В подобных местах запрещено останавливаться без крайней необходимости, в противном случае водитель получит предупреждение или штраф 500 рублей.

Также российским автомобилистам запрещается ездить с большой трещиной на лобовом стекле и парковать машину без регистрационного знака. Кроме того, штрафы предусмотрены за багажники, спойлеры, фаркопы и другое не предусмотренное конструкцией автомобиля оборудование, установленное без получения разрешения.

