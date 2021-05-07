Российским автовладельцам напомнили о неочевидных штрафах за нарушения
Мелкие неисправности автомобиля, знаки и разметка на дорогах могут стать причиной серьезного штрафа для автовладельца. Об этом сообщает портал Autonews.
Так, водителей могут оштрафовать за езду без одного из зеркал. За такое нарушение инспектор ГИБДД выпишет штраф в размере 500 рублей и запретит продолжать движение вплоть до устранения проблемы.
Кроме того, штраф предусмотрен для автовладельцев, паркующихся с заездом на парковочную разметку: за такое нарушение придется заплатить 500 рублей.
Наказание ожидает автомобилистов, припарковавшихся на стоянке для местных жителей. Так, в Москве значительно увеличилось число знаков «Парковка только для резидентов»: оставлять машины в этих зонах могут только жители конкретного района столицы. Нарушителям выпишут штраф в размере 2,5 тысячи рублей.
Еще один повод для взыскания — парковка на островках безопасности и на закругленных треугольниках, расположенных по краям заездов и выездов во дворы и прилегающие территории. В подобных местах запрещено останавливаться без крайней необходимости, в противном случае водитель получит предупреждение или штраф 500 рублей.
Также российским автомобилистам запрещается ездить с большой трещиной на лобовом стекле и парковать машину без регистрационного знака. Кроме того, штрафы предусмотрены за багажники, спойлеры, фаркопы и другое не предусмотренное конструкцией автомобиля оборудование, установленное без получения разрешения.
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